Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον Προμηθέα η ΑΕΚ - Στην Θεσσαλονίκη το Μαρούσι

Η 20η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ξεκινάει το Σάββατο (7/3) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Από νωρίς θα ξεκινήσει η αγωνιστική δράση, καθώς το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 12:45. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην «SUNEL Arena» τον Προμηθέα Πάτρας, με το ματς να μεταδίδεται στο ΕΡΤ2 Σπορ.

Στις 16:00 η Καρδίτσα θα αναμετρηθεί με την Μύκονο Betsson (EΡΤ Sports 1) στο «Γιάννης Μπουρούσης» και στις 18:15 θα διεξαχθούν τα δύο τελευταία ματς. Το Περιστέρι Betsson θα φιλοξενήσει τον Πανιώνιο στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (ΕΡΤ Sports 1) και ο Άρης Betsson το Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο (ΕΡΤ2 Σπορ).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

12:45 ΑΕΚ - Προμηθέας Πάτρας

16:00 Καρδίτσα - Μύκονος Betsson

18:15 Περιστέρι Betsson - Πανιώνιος

18:15 Άρης Betsson - Μαρούσι