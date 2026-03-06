Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό, μέσα ο Τολιόπουλος - Εκτός ο Καλαϊτζάκης

Χωρίς τον Ματίας Λεσόρ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό. Μέσα ο Βασίλης Τολιόπουλος. Εκτός ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γάλλος σέντερ δεν θα είναι στην 12άδα του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση της 30ής αγωνιστικής της Euroleague απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο Λεσόρ έκανε δύο κανονικές προπονήσεις και το ντεμπούτο του για φέτος θα γίνει κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας στο «T-Center» (12/3, 22:00).

Κανονικά στην 12άδα είναι ο Ρίσον Χολμς, όπως και ο Τολιόπουλος, με τον Καλαϊτζάκης να μένει εκτός, αλλά και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, που είναι τραυματίας. Στην αποστολή δεν είναι πάλι ο Μάριους Γκριγκόνις.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου