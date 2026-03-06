Lakers' Corner: Νέα ήττα κόντρα σε διεκδικητή, οι τεχνικές ποινές, οι τραυματισμοί και ο θρυλικός Λεμπρόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς (120-113) και συνεχίζουν να δείχνουν πως δυσκολεύονται σημαντικά απέναντι στις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (129-101), Σακραμέντο Κινγκς (128-104) και Νιού Ορλίνς Πέλικανς (110-101), οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ντένβερ Νάγκετς, σε ένα ματς κρίσιμο για την τέταρτη θέση. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά έδειξαν πως απέναντι στις καλύτερες ομάδες της λίγκας δυσκολεύονται σημαντικά να είναι ανταγωνιστικοί. Οι «Λιμνάνθρωποι» γνώρισαν την ήττα με 120-113, «έπεσαν» στο 37-25 και βρίσκονται στην έκτη θέση, με τους Νάγκετς να είναι πέμπτοι (39-24) και τους Χιούστον Ρόκετς τέταρτοι (38-23).

Οι τραυματισμοί των ΝτεΆντρε Έιτον και Λεμπρόν Τζέιμς

Μετά από αρκετό καιρό, οι Λέικερς είχαν μερικά συνεχόμενα παιχνίδια που είχαν όλο τους το ρόστερ διαθέσιμο. Φυσικά, αυτό δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι είδαν δύο παίκτες να χτυπούν.

Αρχικά, ο Έιτον αγωνίστηκε για περίπου πέντε λεπτά, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατό του και στο ημίχρονο οι «Λιμνάνθρωποι» ανακοίνωσαν πως δεν θα επιστρέψει. Μετά το ματς, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε γνωστό πως ο σέντερ αντιμετωπίζει πόνους στο αριστερό γόνατο. Θυμίζουμε πως στις αρχές του Φεβρουαρίου είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα στο δεξί γόνατο και είχα παίξει σε ένα ματς από τα τέσσερα πριν το All-Star break.

Το θετικό είναι πως ο Χέιζ έδειξε πως συνεχίζει να βρίσκεται σε καλή φόρμα, ενώ και ο Μαξ Κλέμπερ έχει αρχίσει να προσφέρει πράγματα, αν και αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη μέση του.

Ακόμη, και ο Λεμπρόν τραυματίστηκε. Με τέσσερα λεπτά να απομένουν για το φινάλε, ο «Βασιλιάς» έκανε ένα drive και είχε επαφή με τον Νίκολα Γιόκιτς. Έτσι, ο αστέρας των Λέικερς βρέθηκε στο παρκέ, έπεσε πάνω στον καμεραμάν και τραυματίστηκε στον αγκώνα του.

Κατευθείαν έδειξε να πονάει και οδηγήθηκε στον πάγκο. Στην συνέχεια επέστρεψε, αλλά δεν εκτέλεσε κανένα σουτ και ήταν ξεκάθαρο πως δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Μετά τον αγώνα έβαλε πάγο στον αγκώνα του και τόνισε πως θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες αν είναι σοβαρό το πρόβλημα.

Η νέα τεχνική του Λούκα Ντόντσιτς

Για ακόμη μία φορά, ο Σλοβένος αστέρας ήταν στο «στόχαστρο» των διαιτητών. Πιο συγκεκριμένα δέχθηκε την 15η του τεχνική ποινή για φέτος, και κανείς δεν κατάλαβε γιατί. Το pool report αναφέρει πως ο «Luka Magic» έβρισε τους διαιτητές, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ακόμα τρεις παίκτες φώναξαν το ίδιο πράγμα και δεν τιμωρήθηκαν. Μάλιστα, δεν υπήρξε και κάποια παρατήρηση ή προειδοποίηση από τους διαιτητές πριν την τεχνική.

Μάλιστα, ο Ντόντστιτς έβαλε και στόχο στον εαυτό του να μην δεχθεί άλλη, καθώς αυτό σημαίνει πως θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για ένα ματς. Ωστόσο, με τα σφυρίγματα που δεν παίρνει, τις διαμαρτυρίες του και τις τεχνικές που οι διαιτητές του δίνουν… αβέρτα, αυτό φαντάζει δύσκολο.

Το νέο ρεκόρ του «Βασιλιά»

Εννοείται πως δεν γίνεται να μην αναφερθεί το νέο ρεκόρ του Λεμπρόν. Ο GOAT ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία της λίγκας, καθώς έφτασε τα 15.842. Ο θρύλος των Λέικερς που κατείχε το ρεκόρ είχε ευστοχήσει σε 15.837 σουτ.

Όλα δείχνουν πως μέχρι να αποσυρθεί ο Λεμπρόν δεν θα σταματήσει να «γράφει» ιστορία, και μένει να φανεί πόσα ακόμα ρεκόρ θα προλάβει να «σπάσει».

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 16 πόντοι (7/11 σουτ, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 33:42.

LeBron James vs The Nuggets:

-16PTS

-5REB

-8AST

-3STL&1BLK pic.twitter.com/4xLr0AeEKf — Laker Performances (@LALPerformance) March 6, 2026

Μάρκους Σμαρτ: 9 πόντοι (3/9 σουτ, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 32:11.

ΝτεΆντρε Έιτον: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 2 ριμπάουντ σε 4:30.

Όστιν Ριβς: 16 πόντοι (6/11 σουτ, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 38:02.

Λούκα Ντόντσιτς: 27 πόντοι (11/24 σουτ, 3/10 τρίποντα, 2/4 βολές), 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 λάθη.

Luka Doncic vs Nuggets:

- 27 Points

- 11 Rebound

- 7 Assists

- 4 Steals pic.twitter.com/hO1w9LmKJB — Laker Performances (@LALPerformance) March 6, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 16 πόντοι (6/9 σουτ, 4/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 28:58.

Λουκ Κενάρντ: 8 πόντοι (3/6 σουτ, 2/3 τρίποντα) και 1 λάθος σε 20:27.

Τζέικ ΛαΡάβια: 2 πόντοι (1/6 σουτ, 0/3 τρίποντα) και 1 ασίστ σε 10:21.

Tζάκσον Χέιζ: 19 πόντοι (8/10 σουτ, 3/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27:28.

Jaxson Hayes vs The Nuggets:

-19PTS

-5REB

-2AST pic.twitter.com/NWGhruUQ0q — Laker Performances (@LALPerformance) March 6, 2026

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 1 ριμπάουντ σε 3:58.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Σύνολο: 113 πόντοι (45/87 σουτ - 51,7%, 13/31 τρίποντα - 41,9%, 10/15 βολές - 66,7%), 32 ριμπάουντ, 30 ασίστ, 12 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 10 λάθη.

Τώρα οι Λέικερς θα φιλοξενήσουν τους Ιντιάνα Πέισερς (7/3, 05:30), τους Νιού Γιόρκ Νικς (8/3, 21:30), τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (11/3, 05:00) και το εντός έδρας σερί θα ολοκληρωθεί με τα ματς με τους Σικάγο Μπουλς (13/3, 04:30) και ξανά Ντένβερ Νάγκετς (15/3, 02:30).