Αταμάν για το νέο πρόστιμο: «Είμαι ένας από τους... χορηγούς της Euroleague»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Aktor τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ από την Euroleague για τις διαμαρτυρίες του στον αγώνα με την Παρί, όταν οι διαιτητές... έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ εις βάρος του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις.
Ο Αταμάν, λοιπόν, ανέφερε με χιούμορ: «Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της Euroleague» και συνέχισε λέγοντας:
«Στο Ισραήλ 10.000 άνθρωποι με προσέβαλαν, αλλά ο σύλλογος, η Μακάμπι, έλαβε ελαφρύτερη ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η Euroleague».
Ergin Ataman: "Hakemler üzerinden konuştuğum için 10 bin Euro para cezası geldi. Ben zaten EuroLeague'in sponsorlarından biriyim. İsrail'de 10 bin kişi bana küfretti ancak kulüp olarak daha az ceza aldılar. Demek ki Ergin Ataman'ın gücü daha fazla."pic.twitter.com/NBkpt1ALdG— Euroleague Time (@euroleague_time) March 6, 2026