Αταμάν για το νέο πρόστιμο: «Είμαι ένας από τους... χορηγούς της Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το νέο πρόστιμο που του επιβλήθηκε από την Euroleague και τόνισε πως πλέον είναι... χορηγός της διοργάνωσης.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Aktor τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ από την Euroleague για τις διαμαρτυρίες του στον αγώνα με την Παρί, όταν οι διαιτητές... έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ εις βάρος του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις.

Ο Αταμάν, λοιπόν, ανέφερε με χιούμορ: «Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της Euroleague» και συνέχισε λέγοντας:

«Στο Ισραήλ 10.000 άνθρωποι με προσέβαλαν, αλλά ο σύλλογος, η Μακάμπι, έλαβε ελαφρύτερη ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η Euroleague».