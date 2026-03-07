Πρόεδρος ιταλικής ομοσπονδίας: «ΝΒΑ και FIBA θα υπογράψουν τέλη Μαρτίου - Δύο ιταλικές ομάδες στη λίγκα»

Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζιάνι Πετρούτσι, τόνισε πως NBA και FIBA έχουν συμφωνήσει και ότι οι υπογραφές θα μπουν τέλη Μαρτίου. Ακόμη, υπογράμμισε ότι θα συμμετέχουν δύο ιταλικές ομάδες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Giornale Radio Rai»:

«Η συμφωνία μεταξύ NBA και FIBA έχει ήδη οριστικοποιηθεί και αναμένεται να υπογραφεί επίσημα μέχρι τα τέλη Μαρτίου, όπως μας επιβεβαίωσε ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα κατά την επίσκεψή του στο Τορίνο.

Αυτή η συμφωνία θα φέρει ενθουσιασμό, με δύο ομάδες όπως η Ρόμα και η Μίλαν να συμμετέχουν στο NBA, ενώ θα συνεχίσουν να παίζουν στο ιταλικό πρωτάθλημα και να διαθέτουν τους παίκτες τους στις εθνικές μεταγραφικές περιόδους, κάτι που αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Προσωπικά υποστηρίζω αυτή την εξέλιξη».

Για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Μίλαν να αναλάβει την Αρμάνι Μιλάνο για αυτό το πρότζεκτ: «Ο Καρντινάλε; Το διάβασα στις εφημερίδες όπως όλοι, αλλά μπορώ να πω ότι και η Ίντερ ενδιαφέρεται, από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχω διαισθανθεί, και όχι μόνο διαισθανθεί.

Η Μίλαν, με τον Καρντινάλε και τον Ιμπραΐμοβιτς, ήταν επίσης παρούσα στο Λονδίνο, μιλώντας στη σκηνή κατά την παρουσίαση του έργου. Αυτά είναι γεγονότα, όχι απλά φήμες. Όποιος θέλει να παραμείνει σκεπτικός μπορεί να το κάνει».