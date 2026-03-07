Βελισσαράκος: «Αισθανόμουν πολύ άσχημα με τον εαυτό μου όποτε έπρεπε να μιλήσω για μπάσκετ»

Ο κόουτς Αλέξης Βελισσαράκος «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Μιχάλη Γκιουλένογλου και τον Γιάννη Σταυρουλάκη.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν και το τι βίωσε: «Ήμουν μαζί με τον κόουτς Μανωλόπουλο. Δεν πήγαμε στο Ιράν, όμως, στην προετοιμασία. Λίγο πριν τα “παράθυρα” στο Κατάρ ήμουν μαζί τους και στο παιχνίδι με την Ιορδανία. Αισθανόμουν πολύ άσχημα με τον εαυτό μου όποτε έπρεπε να μιλήσω για μπάσκετ. Από τη μία, υπήρχε η ευθύνη της δουλειάς. Από την άλλη, ήταν η συνειδητοποίηση ότι δε μπορείς να απευθύνεσαι για μπάσκετ σε ανθρώπους που τα σπίτια τους βομβαρδίζονται. Είναι λίγο οξύμωρο, ένιωθα περίεργα».

Για τη συνέχεια στη Μέση Ανατολή εντός κι εκτός μπάσκετ: «Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Η επικοινωνία με αυτούς που γύρισαν στο Ιράν είναι δύσκολη. Για ‘μένα και τον κόουτς Μανωλόπουλο, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν πιστεύω ότι είναι διαχειρίσιμο όλο αυτό».

Για το αποψινό (06/03) ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα: «Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στην Ελλάδα, ανεξαρτήτου συνθηκών, διοργάνωσης και βαθμολογίας. Περιμένω να δω τις προσαρμογές που θα γίνουν μετά τον τελικό του Κυπέλλου στο κομμάτι της τακτικής. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκάθαρα πλεονεκτήματα και περιμένω με αγωνία πώς θα τα εξουδετερώσει ο αντίπαλος. Είναι ξεκάθαρο τι θα χρησιμοποιήσει ο καθένας. Η ποιότητα της εκτέλεσης θα κρίνει το αποτέλεσμα. Το μομέντουμ της στιγμής θα διαμορφώσει και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Οι απουσίες του Ολυμπιακού παίζουν τεράστιο ρόλο».