«Magic Euroleague» αμέσως μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα το βράδυ στη Web Tv του SDNA.

Ολο το ενδιαφέρον της μπασκετικής Ευρώπης είναι στραμμένο σήμερα στο ΣΕΦ, εκεί, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε μία μάχη πάνω από όλα ουσίας.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για το πλεονέκτημα έδρας, ο Παναθηναϊκός στοχεύει στη νίκη, που θα του δώσει το δικαίωμα να έχει ελπίδες για εξάδα.

Μετά το τέλος του ματς, θα υπάρχει μία ακόμη σπέσιαλ «Magic Euroleague», που όπως πάντα θα έχει πάμπλουτο μενού.

Μείνετε συντονισμένοι, ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον μπασκετικό τρίωρο σας περιμένει στη Web Tv του SDNA.