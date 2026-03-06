Έντουαρντς: «Αν κατακτήσω το πρωτάθλημα πριν τα 30 θα πάω στο NFL»

Ο Άντονι Έντουαρντς σε δηλώσεις του ανέφερε πως θα αφήσει το ΝΒΑ για το NFL, αν κατακτήσει ένα δαχτυλίδι πριν κλείσει τα 30 χρόνια ζωής.

Ο Άντονι Έντουαρντς είναι από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ και κάνει τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ωστόσο, ποτέ του δεν έχει κρύψει πως θα ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του και στο NFL κάποια στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι του στο Youtube ανέφερε πως αν κατακτήσει το πρωτάθλημα πριν τα 30 του, τότε θα πάει στο NFL.

«Αν πάρω ένα (σ.σ πρωτάθλημα) ενώ είμαι ακόμα νέος. Αν πάρω ένα πριν τα 30, σίγουρα θα δοκιμάσω να παίξω στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο» ανέφερε ο 24χρονος αστέρας.