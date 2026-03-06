Γιασικεβίτσιους: «Έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στη Μονακό στάθηκε στη σημασία της επικράτησης και στα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και τους οπαδούς μας. Για άλλη μια φορά, είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να παίζεις εδώ σε ένα sold-out γήπεδο. Παίξαμε συνολικά σταθερή άμυνα. Νομίζω ότι η Μονακό είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με καλούς γκαρντ που είναι δύσκολο να τους σταματήσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, κάναμε πολλά φάουλ στα σουτ τους και τους στέλναμε στη γραμμή των βολών.

Έχασαν πολλά, αλλά συνολικά νομίζω ότι παίξαμε καλά - όχι τέλεια, αλλά πολύ καλά. Όπως είπα, είναι πολύ δύσκολο να παίξεις εναντίον τους, είναι γρήγοροι, αθλητικοί και αυτή είναι μια καλή νίκη για εμάς.

Δεν είναι μυστικό, προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να διατηρήσουμε όλη την ομάδα υγιή. Δεν είχαμε καθόλου όλη την ομάδα υγιή φέτος και φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί για πολύ καιρό. Αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τα παιδιά παλεύουν, κάποιος πάντα προχωράει μπροστά και επιβιώνουμε. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους, ώστε να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και ποιο είναι το πλήρες δυναμικό μας».