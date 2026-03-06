Σκαριόλο: «Είμαστε στον σωστό δρόμο για τους στόχους μας - Επικίνδυνοι αυτοί οι αγώνες»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε πως η ομάδα του είναι στον σωστό δρόμο μετά την νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 92-84, ενώ χαρακτήρισε αυτά τα παιχνίδια επικίνδυνα.

Η Ρεάλ (19-11) έκανε ακόμη ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στην Euroleague μετά την νίκη απέναντι στην Βίρτους με 92-84 στην Μαδρίτη, καθώς ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με παιχνίδι παραπάνω.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του και μετά το πέρας του παιχνιδιού, δήλωσε ότι η ομάδα του είναι στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή:

«Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι ο λόγος που μας εμπόδισε στο να ανοίξουμε την διαφορά, ήταν που δεν ελέγξαμε τα ριμπάουντ. Στο δεύτερο ημίχρονο τα ποσοστά άλλαξαν, βάλαμε τα τρίποντα και παίξαμε μερικές πολύ καλές άμυνες.

Αυτοί οι αγώνες είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι επειδή νομίζεις ότι κέρδισες αλλά στο τέλος ο αντίπαλος επιστρέφει. Όταν πήραμε το προβάδισμα, αντιδράσαμε καλά.

Είμαστε στον σωστό δρόμο για τους στόχους μας. Είμαστε κοντά αλλά ταυτόχρονα και μακριά. Μένουν ακόμη οκτώ παιχνίδια και πρέπει να αποδεχτούμε ότι κάποια θα τα χάσουμε. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε αλλά στο τέλος το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα, ώστε όταν έρθει η ώρα για το τελειωτικό χτύπημα, να είμαστε όλοι έτοιμοι».