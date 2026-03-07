Τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις σε ΕΡΤ και YouTube

Η δράση στα ελληνικά πρωταθλήματα μπάσκετ συνεχίζεται, με την Elite League να φτάνει στην 25η αγωνιστική και την Α1 Γυναικών να μπαίνει στη φάση των Play Off και των Play Out, περιλαμβάνοντας σημαντικές αναμετρήσεις.

Η ΕΡΤ θα βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα στα γήπεδα, μεταδίδοντας επιλεγμένα παιχνίδια από τις δύο διοργανώσεις.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Π. Γιαννακόπουλος» για την πρώτη αναμέτρηση της σειράς, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 15:00 και τη μετάδοση να γίνεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Η 25η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου με την αναμέτρηση Vikos Falcons – ΑΓΕΧ, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα προβληθεί επίσης από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Elite League, της Α1 Γυναικών, της Α2 Γυναικών και της National League 1 θα μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube. Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

Elite League

7/3 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Evertech Παπάγου-Δάφνη, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Λαύριο Boderm-Ψυχικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

9/3 Vikos Falcons-ΑΓΕΧ, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ



National League 1



6/3 Απόλλων Πάτρας-ΝΟ Σαρωνίδας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



7/3 Ιωνικός Νίκαιας-Νήαρ Ηστ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Μίλων-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-ΟΦΗ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Δάφνη Δαφνίου-Παλαιό Φάληρο, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 ΑΜ Ελευσίνας-Πανελλήνιος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Ερμής Αργυρούπολης-Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Πανελευσινιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Παγκράτι-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Ιόνιος-Εθνικός Λιβαδειάς, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Έσπερος Λαμίας-Ηλυσιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 ΓΑΣ Κομοτηνή-ΚΑΟ Δράμας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 ΧΑΝΘ-Ελευθερούπολη, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Αρετσού-Πανσερραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Ιωνικός Ιωνίας-ΔΕΚΑ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 Πιερικός Αρχέλαος-ΚΑΟ Χαλκιδικής, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

7/3 ΑΣ Πανόραμα-ΜΓΣ Γέφυρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 2

8/3 Πανναξιακός-Αστέρας Αγ. Δημητρίου, από το κανάλι YouTube sportcyclades



8/3 ΓΑΣΠ Πάνθηρες-Διόσκουροι Κοζάνης, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



8/3 ΑΕ Καναλακίου Αχερών-ΓΣ Γαργαλιάνων, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



8/3 Δούκας-Ιπποκράτης, από το giafkasport.gr



Α1 Γυναικών

Play Offs (1-4)

7/3 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

7/3 Αθηναϊκός-Παναθλητικός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική

7/3 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

8/3 Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Play Out

Σάββατο 7/3

Αμύντας-Ανόρθωσις Βόλου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Α2 Γυναικών

Play Offs 1-3, A-B Υποόμιλοι

8/3 Πορφύρας-Δάφνη Αγ. Δημητρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

8/3 Ιωνικός ΝΦ-Κρόνος Αγ. Δημητρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

8/3 Ανταίος-Άρης Χολαργού, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Play Offs 4-7, Α-Β Υποόμιλοι

8/3 Ιπποκράτης Κω-ΚΑΟ Μελισσίων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

8/3 Άμιλλα-Ανδρογέας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

8/3 ΑΕΚ Περιστερίου-Δαναοί Άργους, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

8/3 Προφήτης Ηλίας-Αγ. Παρασκευή,Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ