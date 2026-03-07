Τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις σε ΕΡΤ και YouTube

Η ΕΡΤ θα βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα στα γήπεδα, μεταδίδοντας επιλεγμένα παιχνίδια από τις δύο διοργανώσεις.
Το Σάββατο 7 Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Π. Γιαννακόπουλος» για την πρώτη αναμέτρηση της σειράς, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 15:00 και τη μετάδοση να γίνεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Η 25η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου με την αναμέτρηση Vikos Falcons – ΑΓΕΧ, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα προβληθεί επίσης από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Elite League, της Α1 Γυναικών, της Α2 Γυναικών και της National League 1 θα μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube. Αναλυτικά οι μεταδόσεις:
Elite League
7/3 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Evertech Παπάγου-Δάφνη, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Λαύριο Boderm-Ψυχικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
9/3 Vikos Falcons-ΑΓΕΧ, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
National League 1
6/3 Απόλλων Πάτρας-ΝΟ Σαρωνίδας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Ιωνικός Νίκαιας-Νήαρ Ηστ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Μίλων-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-ΟΦΗ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Δάφνη Δαφνίου-Παλαιό Φάληρο, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 ΑΜ Ελευσίνας-Πανελλήνιος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Ερμής Αργυρούπολης-Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Πανελευσινιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Παγκράτι-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Ιόνιος-Εθνικός Λιβαδειάς, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Έσπερος Λαμίας-Ηλυσιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 ΓΑΣ Κομοτηνή-ΚΑΟ Δράμας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 ΧΑΝΘ-Ελευθερούπολη, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Αρετσού-Πανσερραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Ιωνικός Ιωνίας-ΔΕΚΑ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 Πιερικός Αρχέλαος-ΚΑΟ Χαλκιδικής, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
7/3 ΑΣ Πανόραμα-ΜΓΣ Γέφυρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
National League 2
8/3 Πανναξιακός-Αστέρας Αγ. Δημητρίου, από το κανάλι YouTube sportcyclades
8/3 ΓΑΣΠ Πάνθηρες-Διόσκουροι Κοζάνης, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου
8/3 ΑΕ Καναλακίου Αχερών-ΓΣ Γαργαλιάνων, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου
8/3 Δούκας-Ιπποκράτης, από το giafkasport.gr
Α1 Γυναικών
Play Offs (1-4)
7/3 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
7/3 Αθηναϊκός-Παναθλητικός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική
7/3 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
8/3 Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
Play Out
Σάββατο 7/3
Αμύντας-Ανόρθωσις Βόλου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
Α2 Γυναικών
Play Offs 1-3, A-B Υποόμιλοι
8/3 Πορφύρας-Δάφνη Αγ. Δημητρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
8/3 Ιωνικός ΝΦ-Κρόνος Αγ. Δημητρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
8/3 Ανταίος-Άρης Χολαργού, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
Play Offs 4-7, Α-Β Υποόμιλοι
8/3 Ιπποκράτης Κω-ΚΑΟ Μελισσίων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
8/3 Άμιλλα-Ανδρογέας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
8/3 ΑΕΚ Περιστερίου-Δαναοί Άργους, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
8/3 Προφήτης Ηλίας-Αγ. Παρασκευή,Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ