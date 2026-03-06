Πλήρης ο Άρης Betsson κόντρα στο Μαρούσι: «Με συγκέντρωση και πειθαρχία»

Πλήρης θα παρουσιαστεί το απόγευμα του Σαββάτου ο Άρης Betsson απέναντι στο Μαρούσι (7/3, 18:15) για το ματς της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να πετύχει την πέμπτη, ώστε να διατηρηθεί στην πεντάδα και να κοιτάξει ψηλότερα. Η προετοιμασία του Άρη ολοκληρώθηκε σήμερα (06/03) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Μοναδική απουσία ο 18χρονος Βασίλης Καζαμίας, ο οποίος έμεινε εκτός προγράμματος λόγω προβλήματος στο γόνατο. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό επιτελείο ανέλυσε στους παίκτες τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Cetin: «Συγκέντρωση και πειθαρχία για να πάρουμε τη νίκη»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Σερχάτ Τσετίν, δήλωσε για τον αγώνα: «Αντιμετωπίζουμε το Μαρούσι, μία ομάδα η οποία μας προκάλεσε προβλήματα στη φετινή σεζόν. Αν και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας, παραμένει ένας επικίνδυνος αντίπαλος και πρόσφατα ενίσχυσε το ρόστερ του με την προσθήκη του Τζόρνταν Ουόκερ.

Πρέπει να προσεγγίσουμε τον αγώνα με σοβαρότητα, να εκτελέσουμε το αγωνιστικό πλάνο μας σωστά και να παίξουμε με συγκέντρωση και πειθαρχία, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».