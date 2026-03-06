Επίσημο: Στις 22:00 το ματς του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας (12/3) θα ξεκινήσει στις 22:00, λόγω του ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα θα αναμετρηθεί με την Ρεάλ Μπέτις στις 19:45.

Η Πέμπτη 12 Μαρτίου αναμένεται να είναι… καταπράσινη! Και αυτό γιατί τόσο το ποδοσφαιρικό όσο και το μπασκετικό τμήμα θα δώσουν ευρωπαϊκούς αγώνες.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League, με το ματς να ξεκινάει στις 19:45.

Έτσι, η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε αίτημα στην Euroleague ώστε να αλλάξει η ώρα του αγώνα με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Αυτό έγινε αποδεκτό και τελικά το τζάμπολ για τον αγώνα της 31ης αγωνιστικής θα στις 22:00.

Θυμίζουμε πως κάτι τέτοιο είχε πράξει ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και για το παιχνίδι με την Παρί, αφού τότε το ποδοσφαιρικό τμήμα είχε την ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν.