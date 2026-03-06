Τσαρούχα στο Αλεξάνδρειο, Καρπάνος στο Ιβανώφειο - Οι διαιτητές της 20ης αγωνιστικής

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής: Σάββατο 7/3 Sunel Arena 12.45 ΑΕΚ-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Πουρσανίδης-Τσιμπούρης-Λεβεντάκος (Διμπινούδης)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μύκονος Betsson Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Αγγελής (Τέγα)

Ανδ. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Πανιώνιος Cosmorama Travel Αγραφιώτης-Μαρινάκης-Κάρδαρης (Ντίνος)

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Μαρούσι Chery Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Σπυρόπουλος (Λαζαρίδης) Κυριακή 8/3 ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Τζιοπάνος-Θεονάς-Χατζημπαλίδης (Πετράκης)

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Τσάνταλη (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)