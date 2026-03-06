Τσαρούχα στο Αλεξάνδρειο, Καρπάνος στο Ιβανώφειο - Οι διαιτητές της 20ης αγωνιστικής

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:
Σάββατο 7/3
- Sunel Arena 12.45 ΑΕΚ-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Πουρσανίδης-Τσιμπούρης-Λεβεντάκος (Διμπινούδης)
- Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μύκονος Betsson Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Αγγελής (Τέγα)
- Ανδ. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Πανιώνιος Cosmorama Travel Αγραφιώτης-Μαρινάκης-Κάρδαρης (Ντίνος)
- Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Μαρούσι Chery Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Σπυρόπουλος (Λαζαρίδης)
Κυριακή 8/3
- ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Τζιοπάνος-Θεονάς-Χατζημπαλίδης (Πετράκης)
- Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Τσάνταλη (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)