Πασκουάλ: «Στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο υπήρχε μόνο μία ομάδα»

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα της και 13η συνολικά στην φετινή Euroleague, αυτή την φορά στο Μιλάνο από την Αρμάνι με 87-84 και έπεσε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας. Οι «μπλαουγκράνα» ήταν κάκιστοι στο τρίτο δεκάλεπτο όμως στο τέταρτο πήγαν να κάνουν την ανατροπή της χρονιάς από το -27, χωρίς όμως να καταφέρουν να την ολοκληρώσουν.
Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μίλησε με σκληρά λόγια, και στάθηκε κυρίως στο «απαράδεκτο τρίτο δεκάλεπτο εκεί όπου «δεν υπήρχε» η άμυνα της ομάδας του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καταλανού τεχνικού:
«Παίξαμε τρία διαφορετικά παιχνίδια: ένα στο πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο παίξαμε λίγο-πολύ καλά και αστοχήσαμε σε πολλά ελεύθερα σουτ, ενώ η Αρμάνι είχε 4/4 τρίποντα. Στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο υπήρχε μόνο μία ομάδα ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο αντιδράσαμε».
Ο Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε και στο φάουλ του Κέιλ, ενώ η οδηγία ήταν να μην γίνει φάουλ:
Τέλος αναφέρθηκε και στην αντίδραση που έβγαλε η Μπαρτσελόνα στο τέλος, λέγοντας ότι: «Ήταν ένα καλό σημάδι από την ομάδα μου».