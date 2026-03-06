Πασκουάλ: «Στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο υπήρχε μόνο μία ομάδα»

Μόνο μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο σύμφωνα με δηλώσεις του Τσάβι Πασκουάλ, αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του από την Αρμάνι Μιλάνο με 87-84.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα της και 13η συνολικά στην φετινή Euroleague, αυτή την φορά στο Μιλάνο από την Αρμάνι με 87-84 και έπεσε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας. Οι «μπλαουγκράνα» ήταν κάκιστοι στο τρίτο δεκάλεπτο όμως στο τέταρτο πήγαν να κάνουν την ανατροπή της χρονιάς από το -27, χωρίς όμως να καταφέρουν να την ολοκληρώσουν.

Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μίλησε με σκληρά λόγια, και στάθηκε κυρίως στο «απαράδεκτο τρίτο δεκάλεπτο εκεί όπου «δεν υπήρχε» η άμυνα της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καταλανού τεχνικού:

«Παίξαμε τρία διαφορετικά παιχνίδια: ένα στο πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο παίξαμε λίγο-πολύ καλά και αστοχήσαμε σε πολλά ελεύθερα σουτ, ενώ η Αρμάνι είχε 4/4 τρίποντα. Στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο υπήρχε μόνο μία ομάδα ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο αντιδράσαμε».

Ο Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε και στο φάουλ του Κέιλ, ενώ η οδηγία ήταν να μην γίνει φάουλ:

Είχαμε ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, αλλά χάσαμε αυτή την ευκαιρία με το φάουλ στο τέλος . Είπαμε ότι δεν θα κάνουμε φάουλ και εν τέλει κάναμε. Πρέπει να αναλύσω την τελευταία φάση . Σε κάθε περίπτωση, η Αρμάνι ήταν καλύτερη και άξιζε τη νίκη».



Τέλος αναφέρθηκε και στην αντίδραση που έβγαλε η Μπαρτσελόνα στο τέλος, λέγοντας ότι: «Ήταν ένα καλό σημάδι από την ομάδα μου».