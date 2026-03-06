Ο Αντόνιο Μπλέικνεϊ της Χάποελ ερευνάται για παράνομο στοιχηματισμό και στημένα παιχνίδια!

Ο άσος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Αντόνιο Μπλέικνεϊ, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ομοσπονδιακής έρευνας των ΗΠΑ για παράνομο τζόγο και στημένα παιχνίδια!

Ο παίκτης της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη κατηγορείται για χειραγώγηση των δικών του επιδόσεων και στρατολόγηση άλλων για να κάνουν το ίδιο και κινδυνεύει με αρκετά χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με το BasketNews!

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα για τον Αντόνιο Μπλέικνεϊ:

«Στις 15 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI ανακοίνωσαν ότι ο Αντόνιο Μπλέικνεϊ βρισκόταν υπό έρευνα για παράνομα στοιχήματα σε αγώνες κολεγιακού μπάσκετ στους οποίους συμμετείχαν 39 παίκτες.

Ο Μπλέικνεϊ φέρεται να βοήθησε στην στρατολόγηση παικτών κολεγίου για να στηρίξουν αγώνες κατόπιν εντολών δύο διοργανωτών του ρινγκ, του Μάρβς Φέρλεϊ και του Ντενίρο Λάστερ.

Ο Μπλέικνεϊ φέρεται να άρχισε να συνεργάζεται με τους δύο υπόπτους το 2022, ενώ έπαιζε στην Κίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλαξε την απόδοσή του για να ευνοήσει τα στοιχήματα των Fairley και Laster, δεχόμενος 200.000 δολάρια σε μετρητά σε αντάλλαγμα, τα οποία αφέθηκαν σε μια αποθήκη που ανήκε στον Blakeney.

Τα στοιχήματα στα παιχνίδια του Blakeney στην Κίνα φέρεται να χρησίμευσαν ως δοκιμή για να διαπιστωθεί εάν οι ύποπτοι θα μπορούσαν να οργανώσουν ένα παρόμοιο σχέδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιβεβαιώνοντας τις παρατυπίες στην Κίνα που αφορούσαν τον Blakeney, πρέπει να θυμόμαστε ότι το 2023, το κινεζικό πρωτάθλημα επέβαλε πρόστιμο στους Jiangsu Dragons, την ομάδα για την οποία αγωνιζόταν ο Blakeney, και στους Shanghai Sharks, οι οποίοι έπαιζαν μια σειρά πλέι οφ εναντίον της ομάδας του Blakeney, για παραβίαση του πνεύματος του πρωταθλήματος.

Και οι δύο ομάδες τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ οι αντίστοιχοι προπονητές τους τιμωρήθηκαν με πολυετείς αποκλεισμούς».