Χέιζ-Ντέιβις: «Η Euroleague δεν κερδίζεται στα... χαρτιά, οι οπαδοί μου ζητούν το όγδοο»

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague και χαρακτήρισε "καλό τεστ" το αποψινό ντέρμπι για να μπει στη σωστή κατεύθυνση ο "επτάστερος".

Αναλυτικά όσα είπε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο "Allwyn Game Time":

Τι απολαμβάνει περισσότερο στην Αθήνα: “Οι φίλοι μου έχουν έρθει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο όταν οδηγείς στο κέντρο και να βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι φοβερό”.

Το πρώτο πράγμα που του λένε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού: ‘Ότι είναι μεγάλοι οπαδοί της ομάδας και να κερδίσουμε το όγδοο. Αυτό είναι που μου λένε όλοι”.

Για το τι θα γίνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: “Ελπίζω να κερδίσουμε. Θα είναι συναρπαστικό και ενδιαφέρον να δω πώς είναι αυτό το ντέρμπι από την πλευρά των παικτών. Το έχω δε από την πλευρά άλλων ομάδων. Θα είναι ωραίο, αλλά όπως λέω πάντα θα κάνω τα πάντα για να προετοιμαστώ μαζί με την ομάδα και όσο βγαίνουμε και παίζουμε σκληρά θα έχουμε μια ευκαιρία. Θα δούμε τι θα γίνει”.

Για το πώς είναι να ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο στον Παναθηναϊκό: “Ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα, ένας από τους πιο δικούς μου ανθρώπους, ο Νικ Καλάθης, μου είπε τόσα πολλά και πόσο το απόλαυσε όταν ήταν εδώ. Οπότε το να μπορέσω και να έρθω εδώ, δύο – τρεις εβδομάδες. Η αγάπη και ο ενθουσιασμός είναι πολύ όμορφα“.

Για το αν πιστεύει ότι η κατάκτηση του Κυπέλλου ήταν μια δήλωση ή μόνο η αρχή απάντησε: “Αυτό που λέω στον εαυτό μου είναι να είμαι προσγειωμένος και να είμαι παρών σε ό,τι συμβαίνει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα, φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο, να κερδίσω ξανά, αν σταθώ τόσο τυχερός”.

Πώς είναι η συνύπαρξη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: “Δεν ξέρω ακόμα. Δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω στο γήπεδο όταν ήρθε για το παιχνίδι με την Παρί. Τον έχω δει μια φορά. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί η σχέση μας. Ξέρω πάντως ότι με εκτιμά γιατί έχω γάτα”.

Αν πιστεύει ότι αυτή η ομάδα, ο Παναθηναϊκός, έχει αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει τη EuroLeague φέτος: “Θα έλεγα στα χαρτιά ναι. Αλλά τα παιχνίδια δεν κερδίζονται στα χαρτιά. Πρέπει να πας και να παίξεις το παιχνίδι, όπου πρέπει να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια στη σειρά για να βρεθούμε σε καλή θέση. Μετά μπαίνεις στα playoffs και κάνεις το καλύτερο για να κερδίσεις. Όταν φτάσεις σε ένα Final Four πρέπει να έχεις και την τύχη με το μέρος σου. Η Παρασκευή θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για να μας βάλει στη σωστή κατεύθυνση”.

Για το ποιος είναι ο ξεναγός του στην Αθήνα: “Δεν έχω κανένα. Δεν έχω την ίδια διατροφή με τους συμπαίκτες μου, δε μένω στην ίδια περιοχή μαζί τους”.

Για το τι θα έλεγε στον κόσμο: “Υποστηρίξτε μας όταν παίζουμε καλά. Υποστηρίξτε μας ακόμη περισσότερο όταν δεν παίζουμε καλά. Και να θυμάστε πάντα, προσπαθούμε για το καλύτερο”.