Poll «αιωνίων»: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη του ΣΕΦ;

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού πράξη σε ένα εξαιρετικά κομβικό ντέρμπι στο ΣΕΦ, για την Euroleague και η κάλπη άνοιξε για να ψηφίσετε.

Όλα τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης θα είναι απόψε στραμμένα στο Φάληρο, για το μεγάλο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Δύο εβδομάδες μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου στο Ηράκλειο, ο Ολυμπιακός ψάχνει την εκδίκησή του και παράλληλα να συνεχίσει το μεγάλο σερί που τρέχει επί του "αιωνίου" στη διοργάνωση (10 συνεχόμενες νίκες. Οι Πράσινοι από την πλευρά τους θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας για να παραμείνουν γερά στο κόλπο της εξάδας.

Νοκ άουτ οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό αλλά με τον Μιλουτίνοφ διαθέσιμο, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Λεσόρ για το Τριφύλλι.

Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής στο ΣΕΦ;