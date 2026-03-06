Το #blamemj του Τζέιμς για το επεισόδιο με τον Οκόμπο και τα σχόλια που τον… δίκασαν

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Μονακό, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι Τούρκοι επικράτησαν άνετα 88-70. Το επεισόδιο του Μάικ Τζέιμς με τον συμπαίκτη του Έλι Οκόμπο έκλεψε την παράσταση, καθώς οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια και τα πνεύματα ηρέμησαν μετά την επέμβαση των ψυχραιμότερων.
O Tζέιμς λίγες ώρες αργότερα έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X και έγραψε #blamemj, θέλοντας να πει πως δεν ευθύνεται μόνο αυτός για το επεισόδιο με τον συμπαίκτη του.
Πάντως η εικόνα αυτή δεν άρεσε σε όσους τον ακολουθούν. Ένας σχολίασε σχετικά: «Αυτός είναι ο λόγος που ποτέ δεν κερδίζεις το τρόπαιο». Κάποιος άλλος έγραψε: «Ποτέ δεν είδα GOATs όπως τον Σπανούλη ή τον Διαμαντίδη, να μαλώνουν με τους συμπαίκτες τους».
March 5, 2026