Ο Γιόκιτς νίκησε τον… Ντόντσιτς στο Ντένβερ (vid)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν 120-113 των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ματς για γερά νεύρα έγινε στο Ντένβερ, με τους Νάγκετς να φρενάρουν τους Λέικερς και να επικρατούν 120-113. Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 39-24, ενώ οι «λιμνάνθρωποι» μετά από τρεις νίκες έπεσαν στο 37-25.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν εντυπωσιακός για τους Νάγκετς, τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ είχε άξιο συμπαραστάτη τον Μάρεϊ, με 28 πόντους και 7 ασίστ. Για τους Λέικερς, ο Ντόντσιτς σημείωσε 27 πόντους, με 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Χέις πρόσθεσε 19 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.