Οι Τίμπεργουλβς «λύγισαν» τους Ράπτορς και έφτασαν τις 40 νίκες

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαμψαν την αντίσταση των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 115-107, φτάνοντας τις 40 νίκες στη σεζόν.

Οι Τίμπεργουλβς, βρήκαν αντίσταση από τους Καναδούς, όμως στα κρίσιμα σημεία πήραν καλύτερες αποφάσεις και έφτασαν σε μια νίκη-ορόσημο έχοντας πλέον 40 νίκες μέσα στη σεζόν.

Οι «Λύκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 40-23 και παραμένουν σταθερά σε θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs, με τους Ράπτορς να πέφτουν στο 35-27, παραμένοντας στην 5η θέση της Ανατολής.

Ο Ρούντι Γκομπέρ με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ.

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