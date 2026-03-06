Οι Ουόριορς άλωσαν το Χιούστον στην παράταση

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα των Χιούστον Ρόκετς, επικρατώντας με 113-115 στην παράταση.

Οι Ουόριορς έκαναν πολύ καλή εκκίνηση και προηγήθηκαν με 20-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ρόκετς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 27-21 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις πόντους (47-51).

Οι Ρόκετς συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 35-30, πήραν το προβάδισμα με την ελάχιστη διαφορά (82-81), όμως οι Ουόριορς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και κατάφεραν να στείλουν το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Ουόριορς βρήκαν καλύτερες λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν να αποδράσουν με μια μεγάλη νίκη από το Χιούστον, παραμένοντας «ζωντανοί» στην μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Ουόριορς, με τον Ριντ Σέπαρντ να ξεχωρίζει για τους Χιούστον Ρόκετς, έχοντας 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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