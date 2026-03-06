Οι Τζαζ πήραν μεγάλο διπλό στην Ουάσινγκτον

Οι Γιούτα Τζαζ έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με 112-122.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και με εξαίρεση ένα κακό διάστημα στο τρίτο δωδεκάλεπτο, κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Ουίζαρντς.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα ήταν και το ντεμπούτο του Τρε Γιάνγκ με την φανέλα των Ουίζαρντς, καταγράφοντας τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής δύο μήνες μετά το trade που τον έστειλε στους πρωτευουσιάσουν.

Ο Γιανγκ σε 19 λεπτά συμμετοχής, είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, έχοντας περιορισμό στα αγωνιστικά λεπτά του, με τον Έις Μπέιλι να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 32 πόντους.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης