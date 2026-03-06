Oριακή νίκη για Μάτζικ κόντρα στους Μάβερικς

Oι Ορλάντο Μάτζικ δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, παίρνοντας τη νίκη με το οριακό 115-114.

Οι Μάβερικς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 26-33, όμως οι Μάτζικ απάντησαν με επί μέρους 34-29 στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας την διαφορά στο καλάθι (60-62).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό στην τρίτη περίοδο και με επί μέρους 31-26 έκαναν την ανατροπή και μπήκαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας προβάδισμα τριών πόντων (91-88).

Οι Μάβερικς αρνήθηκαν να παραδοθούν και τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης εξελίχθηκαν σε θρίλερ, με τους γηπεδούχους να αντέχουν στην πίεση των Τεξανών, παίρνοντας την νίκη με καλάθι του Ουέντελ Κάρτερ στα 2'' πριν την λήξη.

Ο Πάολο Μπανκέρο με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Ορλάντο Μάτζικ, με τον Κλέι Τόμπσον να ξεχωρίζει για τους Ντάλας Μάβερικς έχοντας 24 πόντους και 4 ριμπάουντ.

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