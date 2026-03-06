«Ο Φρανσίσκο βγαίνει στην αγορά με Έλληνα ατζέντη - Εκεί θα κριθεί το ντέρμπι»

Η Magic Euroleague ανέλυσε το ερχόμενο ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΣΕΦ, ενώ άνοιξε και μεταγραφικά ζητήματα, με το όνομα του Σίλβεν Φρανσίσκο να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Με τα φώτα, πλέον, να είναι στραμμένα στο ΣΕΦ για το ερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων», η Magic Euroleague σχολίασε και ανέλυσε το που θα κριθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ενώ άνοιξε και μεταγραφικά ζητήματα.

Το όνομα του Σίλβεν Φρανσίσκο έπεσε στο τραπέζι της εκπομπής του SDNA, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι το No.1 όνομα της ερχόμενης μεταγραφικής περίοδου, ενώ όπως αποκαλύφθηκε ο παίκτης της Ζαλγκίρις άλλαξε μανατζερική στέγη.

Παράλληλα, μεγάλη συζήτηση έγινε για την είσοδο του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, η οποία όπως όλα δείχνουν μοιάζει πιο κοντά από όσο δείχνει.

Aναλυτικά εδώ ολόκληρη η εκπομπή: