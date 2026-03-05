Το πανόραμα της Euroleague πριν το ντέρμπι «αιωνίων»

Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα ματς της 30ης αγωνιστικής στην Euroleague, ένα 24ωρο πριν το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Από τις τέσσερις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν, ξεχώρισε η νίκη της Βαλένθια απέναντι στην Ζαλγκίρις, με τις «νυχτερίδες» να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή

Παρτίζαν-Dubai Basketball Αναβολή

Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

21:30 Μπασκόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7 Βαλένθια 20-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Ολυμπιακός 18-10 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ερυθρός Αστέρας 17-12 Ζάλγκιρις 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Παναθηναϊκός 16-13 Μονακό 16-14 Dubai Basketball 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 12-17 Παρί 10-18 Αναντολού Εφές 9-20 Μπασκόνια 9-20 Παρτίζαν 9-20 Βιλερμπάν 7-22

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ