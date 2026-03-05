«Θέλει το... μπαμ με Ομπράντοβιτς στην Χάποελ ο Γιαναϊ»

Σύμμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Οφέρ Γιανάι θέλει να κάνει το... μπαμ φέρνοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Χάποελ για αναλάβει το τιμόνι της ομάδας από τη νέα σεζόν.

Ο Πρόεδρος της Χάποελ Τελ-Αβίβ επιθυμεί να ολοκληρώσει μια κίνηση που θα ταράξει τα... προπονητικά νέρα της Euroleague. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μundo Deportivo ο Οφέρ Γιανάι θέλει να κάνει το... μπαμ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον ιδιοκτήτη της ισραηλινής ομάδας να βλέπει στο πρόσωπο του Σέρβου προπονητή αυτόν που θα την οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει κάνει πρόταση στον Ομπράντοβιτς να αναλάβει την ομάδα από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Ιτούδης δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι «κόκκινοι» θα χρειαστεί να πληρώσουν μια πολύ μεγάλη αποζημίωση για να τον αποδεσμεύσουν.

Η πρόταση αφορά ένα συμβόλαιο για δυο χρόνια, ωστόσο την δεδομένη χρονική στιγμή η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή κάνει διστακτικό τον Ομπράντοβιτς ως προς την απόφαση του.