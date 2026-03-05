Επιστρέφει ο Τέιτουμ, κάνει ντεμπούτο κόντρα στους Μάβερικς!

Ο σούπερ σταρ της ομάδας της Βοστώνης είναι έτοιμος για το μεγάλο comeback, αφού άφησε πίσω του τη ρήξη αχίλλειου που είχε υποστεί πριν από 10 μήνες.
Ο Τέιτουμ έχει επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων και μάλιστα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Σέλτικς κόντρα στους Μάβερικς τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:00).
Προφανώς είναι ένα δεδομένο που μπορεί να επηρεάσει τη συνέχεια της σεζόν στο ΝΒΑ, με την ομάδα της Βοστώνης χωρίς τον μεγάλο της ηγέτη να είναι φέτος στο 41-21 και στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας.
BREAKING: Boston Celtics All-NBA star Jayson Tatum will play this season and could make his debut on Friday against the Dallas Mavericks – less than 10 months after surgery for a ruptured Achilles tendon. pic.twitter.com/2TCWXuXQK1— Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2026