Παρτίζαν: «Στις 11 Μαρτίου η αναμέτρηση μας με τη Βίρτους - Δεν συμφωνήσαμε με την αλλαγή»

H Παρτίζαν με ανακοίνωση της ενημέρωσε πως η αναμέτρησή της με τη Βίρτους στην Μπολόνια θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου, αντί για τις 12/3 που είχε αρχικά οριστεί, χωρίς η ομάδα του Βελιγραδίου να συμφωνεί με την αλλαγή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατόπιν αιτήματος της ιταλικής αστυνομίας, με την έγκριση της Ευρωλίγκας και της Virtus, και χωρίς τη συγκατάθεση της KK Partizan Mozzart Bet, ο αγώνας εναντίον της Virtus στη Μπολόνια θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, η KK Partizan Mozzart Bet έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Ευρωλίγκας ότι ο αγώνας της 31ης αγωνιστικής του ελίτ ευρωπαϊκού διαγωνισμού μεταξύ της Virtus και της Partizan θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου από τις 20:30 στη Μπολόνια, και όχι μια μέρα αργότερα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με την κανονική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες της Euroleague, για οποιαδήποτε μετακίνηση που πραγματοποιείται περισσότερο από 15 ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο συλλόγων, κάτι που δεν συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Ωστόσο, μετά την παρέμβαση της ιταλικής αστυνομίας στη Μπολόνια, η οποία εξέφρασε τους λόγους ανησυχίας της λόγω δύο σημαντικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων (12.03. Europa League, Μπολόνια – Ρόμα) την ίδια ημέρα, και την επιμονή της για αναπρογραμματισμό του αγώνα, η Euroleague αποφάσισε να διεξαχθεί ο αγώνας 24 ώρες νωρίτερα, παρά την αντίθεση της KK Partizan Mozzart Bet.

Επιπλέον, η αστυνομία, σε επιστολή της με ημερομηνία 2 Μαρτίου, επέμεινε σε αυστηρούς ελέγχους και στην απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων σε όλους όσους δεν έχουν ιταλική υπηκοότητα. Καθώς η απόφαση αυτή ελήφθη πολύ αργά, οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ισχύει για τους επιβάτες της πτήσης τσάρτερ της KK Partizan, οι οποίοι θα αντιμετωπιστούν ως εξαίρεση.

Με αυτή την απόφαση, η Partizan βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τετελεσμένο γεγονός και μια μεγάλη λογιστική πρόκληση που επηρεάζει και τους οπαδούς της.

Η πτήση τσάρτερ προς τη Μπολόνια θα μεταφερθεί μια μέρα νωρίτερα και οι οπαδοί έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το ταξίδι με επιστροφή των εξόδων που έχουν καταβάλει μέσω του πρακτορείου με το οποίο ο σύλλογος πραγματοποιεί αυτό το ταξίδι.

Αν και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη νέα κατάσταση, ο σύλλογος ζητά την κατανόηση των οπαδών και εκφράζει τη μεγάλη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση στην οποία έχουν εκτεθεί.

Ταυτόχρονα, η KK Partizan Mozzart Bet προτρέπει τους οπαδούς να μην προσπαθήσουν να έρθουν στον αγώνα με δική τους πρωτοβουλία και να αγοράσουν εισιτήρια με οποιονδήποτε εναλλακτικό τρόπο, καθώς η αστυνομία θα επιμείνει σε εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους.

Δυστυχώς, λόγω μιας παρεξήγησης εκ μέρους των αρχών, ο αγώνας μεταξύ των δύο πρώην πρωταθλητών Ευρώπης μετατράπηκε σε ένα λογιστικό πρόβλημα, αντί να είναι μια γιορτή μπάσκετ για τους ντόπιους και τους επισκέπτες οπαδούς στην πόλη του μπάσκετ της Μπολόνια.