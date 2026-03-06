Ώρα για μάχη: Ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (21:15), με τους αιώνιους να τα λένε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον τελικό του Κυπέλλου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ή μητέρα των «μαχών» στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό (21:15) για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τις δυο ομάδες να τα λένε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον τελικό του Κυπέλλου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παρουσιαστούν με σημαντικά προβλήματα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Τόμας Ουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ παράλληλα εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Μόντε Μόρις.

Στον αντίποδα ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεση του τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος προπονείται κανονικά με την ομάδα.

Στο πρώτο παιχνίδι των δυο στην Euroleague, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στο Telekom Center με 82-87. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Εμίλιο Πέρεθ και Σάσο Πέτεκ.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής

19.30: Αναντολού Εφές – Βιλεμπάν, NovaSports 4

21.00: Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου, NovaSports 5

21.15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, NovaSports Prime

21.30: Μπασκόνια – Παρί, NovaSports Start