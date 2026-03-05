Η Εθνική Γυναικών επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά από 35 χρόνια

Η Εθνική Γυναικών επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για επίσημο αγώνα μετά από 35 χρόνια, αντιμετωπίζοντας στις 14 και 17 Μαρτίου τη Βόρεια Μακεδονία και τη Δανία αντίστοιχα στο Ιβανώφειο για τα προκριματικά του Eurobasket 2027.

Η σχετική ενημέρωση της ΕΟΚ: «Η Εθνική Γυναικών ετοιμάζεται για το δεύτερο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027 και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά το 1991 και τους Μεσογειακούς Αγώνες. Το μπάσκετ θα βρεθεί στο προσκήνιο και ένα πρώτο βήμα θα γίνει με την νέα γενιά και το πρόγραμμα FIBA Youth Development Fund στην ΧΑΝΘ σε συνεργασία με την ΕΟΚ.

Ο ιστορικός χώρος της ΧΑΝΘ, σημείο αναφοράς για το μπάσκετ στην Ελλάδα, θα ανοίξει τις πόρτες της την Δευτέρα 9 Μαρτίου από τις 09.00 ως τις 12.30 για τα παιδιά των σχολείων της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των όψειων τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στο μπάσκετ, καλλιεργώντας την αγάπη για τον αθλητισμό, την ομαδικότητα και τη συμμετοχή.

Μαθητές και μαθήτριες από το 34ο, 40ό, 43ο και 55ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι, κίνηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια ημέρα αφιερωμένη στη χαρά της συμμετοχής, τη συνεργασία και τη διασκέδαση, που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη σε όλα τα παιδιά.

Η σκυτάλη θα περάσει στην Εθνική Γυναικών η οποία στις 11 Μαρτίου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κροατία και στη συνέχεια στις 14 και 17 Μαρτίου την Βόρεια Μακεδονία και την Δανία αντίστοιχα στο Ιβανώφειο. Εκεί όπου θα περιμένουν και την συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων. Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ για τον αγώνα με την Βόρεια Μακεδονία και ΕΔΩ για τον αγώνα με την Δανία και βρεθείτε στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας!».