Παρουσία Τρινκιέρι η προπόνηση του ΠΑΟΚ - Πότε επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ο Ιταλός τεχνικός

Ένα 24ώρο διήρκησε η πρώτη παρουσία του Αντρέα Τρινκιέρι στη Θεσσαλονίκη ως μέλος πλέον του ΠΑΟΚ.

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, ακολούθησε η παρουσίασή του και η συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ λίγο μετά ξεναγήθηκε και στους χώρους του γηπέδου και το βράδυ δείπνησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Σήμερα, από πολύ νωρίς το πρωί, στο PAOK Sports Arena είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους συνεργάτες του, ενώ παρακολούθησε από κοντά για πρώτη φορά την προπόνηση της ομάδας υπό τον Παντελή Μπούτσκο, ο οποίος θα παραμείνει head coach μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

O Τρινκιέρι, αφού παρουσιάστηκε στους παίκτες από τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Νίκο Μπουντούρη, παρακολούθησε και συμμετείχε με συμβουλευτικό ρόλο σε αυτήν, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει έτσι την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (8/3, 13:00).

Ο Ιταλός προπονητής αναχώρησε λίγο μετά τις 16:00 σήμερα για την πατρίδα του και θα βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα. Στο πρόγραμμά του έχει ενσωματώσει το να δώσει το παρών στα επόμενα δύο εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας με το Περιστέρι για τα προημιτελικά του Europe Cup (11/3) και με τον Άρη για το πρωτάθλημα (14/3).

Υπενθυμίζεται πως ο Τρινκιέρι είναι o προπονητής που θα καθοδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη νέα εποχή και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από το καλοκαίρι, αλλά έχει πλέον ενεργό ρόλο σε όλα όσα έχουν σχέση με την ομάδα.

