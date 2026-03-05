Με «χαστούκια» ευχήθηκαν στον Σάρας οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε για τα γενέθλιά του (vid)

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ετών 50. Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρ συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής σήμερα (05/03) .
Ο Σάρας επέστρεψε χθες στην Τουρκία μετά την ταλαιπωρία που υπέστη στο Ντουμπάι λόγω του αποκλεισμού του, και σήμερα έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Φενέρ. Οι παίκτες του τον περίμεναν με... τρελή διάθεση και του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του με μερικά χαστούκια ή αλλιώς το γνωστό σε όλους, pasillo.
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Fenerbahçe Beko’da Sarunas Jasikevicius’un doğum günü kutlandı.— Sports Digitale (@SportsDigitale) March 5, 2026
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