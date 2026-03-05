Με «χαστούκια» ευχήθηκαν στον Σάρας οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε για τα γενέθλιά του (vid)

O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «κλείνει» τα 50 χρόνια ζωής σήμερα (05/03) και οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε του ευχήθηκαν με... «χαστούκια» στην προπόνηση.

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ετών 50. Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρ συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής σήμερα (05/03) .

Ο Σάρας επέστρεψε χθες στην Τουρκία μετά την ταλαιπωρία που υπέστη στο Ντουμπάι λόγω του αποκλεισμού του, και σήμερα έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Φενέρ. Οι παίκτες του τον περίμεναν με... τρελή διάθεση και του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του με μερικά χαστούκια ή αλλιώς το γνωστό σε όλους, pasillo.

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