Χουάντσο: «Δεν έχει να αποδείξει τίποτα ο Λεσόρ - Να είμαστε επιθετικοί με τον Ολυμπιακό»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναφέρθηκε στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15), αλλά και στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού σημείωσε: «Είναι ένα ντέρμπι , κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι μια μεγάλη μάχη. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να αγωνιστούμε σκληρά και να πάρουμε τη νίκη».

Για τον Λεσορ: Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος για τον Ματίας. Ξέρουμε μέσα στην ομάδα τι πέρασε εδώ και 1,5 χρόνο . Τον βλέπουμε κάθε μέρα τι κάνει, βλέπουμε την απογοήτευση, τη στεναχώρια, την οργή, την υπομονή. Είναι ότι χειρότερο για κάθε αθλητή οι τραυματισμοί. Θέλουμε υγιή και χαρούμενο τον Ματίας και θα είναι ξανά πίσω μαζί μας. Να είναι ο εαυτός του, δεν έχει να αποδείξει τίποτα να μην ακούει κανέναν και να κάνει περήφανο τον εαυτό του».

Και συνέχισε: «Θέλω να κερδίζω παιχνίδια, είτε είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα, θα είναι πολύ δύσκολο ματς, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα και θα προσπαθήσουμε για τη νίκη».

Για την πιθανή απουσία του Βεζένκοφ: « Δε μίλησα μαζί του, θα δούμε αύριο».

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο αθλητισμός είναι για ενώνει τον κόσμο. Είμαι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».