Πρέλτζιτς για Αταμάν: «Ένας προπονητής με 3 Euroleague δεν μπορεί να είναι κακός»

Ο Εμίρ Πρέλτζιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν τον οποίο αποθέωσε για τις επιτυχίες που έχει τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Basketball Sphere»:

Κάθε προπονητής λειτουργεί με τον δικό του τρόπο. Ένας προπονητής που έχει τρεις τίτλους Euroleague, ένα Eurocup και πολλά άλλα τρόπαια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κακός, ούτε οι μέθοδοί του μπορούν να είναι λάθος.

Απλώς λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει στα Βαλκάνια. Ξέρετε πώς είναι, στα Βαλκάνια έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σκληρά. Με αυτόν, είναι πιο χαλαρά. Αυτή είναι η εμπειρία μου.

Η διαφορά είναι στην προσέγγιση σε σύγκριση με τους προπονητές των Βαλκανίων. Αυτό μας φαίνεται περίεργο. Παρόλα αυτά, τρεις τίτλοι Euroleague είναι τρεις τίτλοι Euroleague.