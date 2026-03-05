Ανέβηκε στο παγκόσμιο ranking της FIBA η Ελλάδα (pic)

Η Ελλάδα έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση (με «μαγικό» Τολιόπουλο) κόντρα στο Μαυροβούνιο και επικράτησε με 79-65 μέσα στο «Moraca Sports Center» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
H FIBA δημοσίευσε το νέο παγκόσμιο ranking και μετά από αυτή την επικράτηση η Ελλάδα ανέβηκε στην 12η θέση, με την Λετονία να «πέφτει» στην 13η θέση. Σημειώνεται πως πρώτη είναι η Αμερική, ακολουθεί η Γερμανία και την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Σερβία.
🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) March 5, 2026
Greece 🇬🇷 and New Zealand 🇳🇿 are headline climbers in latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
📊 Check the full ranking here: https://t.co/FDhXgaKjQk pic.twitter.com/ReTtsQWBjP