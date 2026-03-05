Ανέβηκε στο παγκόσμιο ranking της FIBA η Ελλάδα (pic)

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση στο ranking της FIBA μετά τη νίκη της κόντρα στο Μαυροβούνιο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελλάδα έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση (με «μαγικό» Τολιόπουλο) κόντρα στο Μαυροβούνιο και επικράτησε με 79-65 μέσα στο «Moraca Sports Center» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

H FIBA δημοσίευσε το νέο παγκόσμιο ranking και μετά από αυτή την επικράτηση η Ελλάδα ανέβηκε στην 12η θέση, με την Λετονία να «πέφτει» στην 13η θέση. Σημειώνεται πως πρώτη είναι η Αμερική, ακολουθεί η Γερμανία και την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Σερβία.