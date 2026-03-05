Ουόρντ: «Θα είναι σπουδαίο ντέρμπι - Αυτοί είμαστε και έτσι θα τους κερδίσουμε»

Ενόψει του «αιωνίου» ντέρμπι για την 30η Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Τάισον Ουόρντ τόνισε πως θα είναι ένα σπουδαίο ματς και αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το ντέρμπι: «Είναι όπως πάντα σπουδαίο. Θα ελέγξουμε ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε τα πράγματα που μας αντιπροσωπεύουν. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτοί είμαστε και έτσι θα τους κερδίσουμε».

Για τις ήττες από Ζάλγκιρις και Παναθηναϊκό AKTOR: «Φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχασες. Δεν είμαστε περήφανοι για τους εαυτούς μας, για την απόδοσή μας στο προηγούμενο ματς επομένως πρέπει να το ξεπεράσουμε αλλά να μάθουμε από τα λάθη μας, να εστάσουμε την προσσοχή μας σε αυτό το ματς και να κάνουμε ότι χρειάζεται για να πάρουμε τη νίκη».

Για το τι αντιπροσωπεύουν ως ομάδα: «Είμαστε μια σκληρή ομάδα, ξέρουμε να χειριζόμαστε τη μπάλα και να παίζουμε σκληρά και προσπαθούμε να νικήσουμε τους αντιπαλους με τη δύναμή μας αλλά και τις επιθετικές μας ικανότητες. Αύριο πρέπει να το δείξουμε αυτό λίγο περισσότερο γιατί παίζουν και αυτοί δυνατά και αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά για εμάς».

Για το τι παιχνίδι παίζει στο κινητό του πριν το ματς: «Παίζω ντόμινο, έχει να κάνει με μαθηματικές πράξεις και στρατιγική επομένως με βοηθάει να συγκεντρώνομαι πριν τα παιχνίδια».