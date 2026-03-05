Χωρίς Βεζένκοφ και Ουόκαπ στο ντέρμπι ο Ολυμπιακός!

Σημαντικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς θα παραταχθεί στο «αιώνιο» ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30η αγωνιστική της Euroleague χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ. Αμφίβολος και ο Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο ΣΕΦ για το «αιώνιο» ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με δύο σημαντικές απουσίες στο μεγάλο ματς, καθώς οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ δεν θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Βεζένκοφ συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στην μέση, ενώ ο Ουόκαπ υποφέρει από μυϊκούς σπασμούς. Σημειώνεται πως και οι δύο ακολούθησαν την Τετάρτη (4/3) ατομικό πρόγραμμα και δεν συμμετείχαν στην προπόνηση της ομάδας.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται πως αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Μόντε Μόρις, ο οποίος αισθάνθηκε σφίξιμο στη μέση.