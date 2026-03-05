Οι Χόρνετς… θυμίζουν την «χρυσή» εποχή των Ουόριορς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έχουν βρει τον ρυθμό τους και κατάφεραν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο να πάρουν εννέα συνεχόμενες νίκες. Η τελευταία νίκη-δήλωση ήρθε απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς με 118-89 μέσα στο «TD Garden».
Πλέον, οι Χόρνετς έχουν ένα σερί έξι νικών και… θυμίζουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Και αυτό γιατί έγιναν η πρώτη ομάδα μετά από τους «Πολεμιστές» τη σεζόν 2017-18, που νικάει έξι συνεχόμενα παιχνίδια με 15+ πόντους.
The Charlotte Hornets are rolling: six straight wins by 15+ points 🔥— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 5, 2026
Tied for the second-longest streak in NBA history, the longest since the 2017-18 Golden State Warriors pic.twitter.com/Slczo9ADuG