Οι Χόρνετς… θυμίζουν την «χρυσή» εποχή των Ουόριορς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έχουν κερδίσει τα τελευταία έξι παιχνίδια με 15+ πόντους, κάτι που έχει να συμβεί από τη σεζόν 2017-18 και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έχουν βρει τον ρυθμό τους και κατάφεραν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο να πάρουν εννέα συνεχόμενες νίκες. Η τελευταία νίκη-δήλωση ήρθε απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς με 118-89 μέσα στο «TD Garden».

Πλέον, οι Χόρνετς έχουν ένα σερί έξι νικών και… θυμίζουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Και αυτό γιατί έγιναν η πρώτη ομάδα μετά από τους «Πολεμιστές» τη σεζόν 2017-18, που νικάει έξι συνεχόμενα παιχνίδια με 15+ πόντους.