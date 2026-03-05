Οι Λέικερς θέλουν να φτιάξουν τους… Μάβερικς 2.0 γύρω από τους Ντόντσιτς και Ριβς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι θέλουν να χτίσουν γύρω από τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς μία ομάδα που θα θυμίζει αυτή των Ντάλας Μάβερικς που έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ το 2024.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνωρίζουν πως με τον Λούκα Ντόντσιτς στο ρόστερ τους μπορούν να πετύχουν μεγάλα πράγματα στο μέλλον και θέλουν να φτιάξουν μία ομάδα που μπορεί να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία του Σλοβένου αστέρα.

Έτσι, σύμφωνα με τον Κρις Μάνιξ του «Sports Illustrated», οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να ακολουθήσουν στα βήματα των Ντάλας Μάβερικς του 2024. Θα βασιστούν στο δίδυμο του Ντόντσιτς με τον Όστιν Ριβς και θα ψάξουν για έναν ψηλό που θα ταιριάζει καλύτερα, όπως ο Ντέρεκ Λάιβλι ή ο Ντάνιελ Γκάφορντ.

Ακόμη, θέλουν να προσθέσουν 3-n-D παίκτες στο ρόστερ, που να έχουν τα χαρακτηριστικά αθλητών όπως ο Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ και ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον. Προσπαθούν, με λίγα λόγια, να «αντιγράψουν» το πρότυπο του ρόστερ των «Μαβς» το 2024, όταν και πήγαν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Έτσι, φαίνεται πως το καλοκαίρι οι Λέικερς θα προχωρήσουν σε μεγάλες αλλαγές ώστε να δημιουργήσουν το ιδανικό ρόστερ για τον «Luka Magic».