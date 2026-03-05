Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Δεν μπόρεσαν κόντρα στους Χοκς οι Μπακς - Διέλυσαν τους Σέλτικς οι Χόρνετς

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και γνώρισαν βαριά ήττα με 131-113. Την ίδια ώρα, οι Λος Άντζελες Κλίπερς έκαναν… περίπατο ενάντια στους Ιντιάνα Πέισερς (130-107) και οι Σάρλοτ Χόρνετς διέλυσαν τους Μπόστον Σέλτικς με 118-89.
Ακόμη, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς κέρδισαν με 122-114 τους Μέμφις Γκρίζλις, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς με 106-102 τους Γιούτα Τζαζ και τέλος οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν απέναντι στους Νιού Γιόρκ Νικς με 103-100.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Νικς - Θάντερ 100-103
Σέλτικς - Χόρνετς 89-118
Σίξερς - Τζαζ 106-102
Γκρίζλις - Μπλέιζερς 114-122
Μπακς - Χοκς 113-131
Κλίπερς - Πέισερς 130-107
Ανατολική περιφέρεια
1) Πίστονς 45-15
2) Σέλτικς 41-21
3) Νικς 40-23
4) Καβαλίερς 39-24
5) Ράπτορς 35-26
6) Σίξερς 34-28
7) Μάτζικ 32-28
8) Χιτ 33-29
9) Χόρνετς 32-31
10) Χοκς 32-31
11) Μπακς 26-35
12) Μπουλς 25-37
13) Ουίζαρντς 16-45
14) Νετς 15-46
15) Πέισερς 15-47
Δυτική περιφέρεια
1) Θάντερ 49-15
2) Σπερς 44-17
3) Ρόκετς 38-22
4) Τίμπεργουλβς 39-23
5) Νάγκετς 38-24
6) Λέικερς 37-24
7) Σανς 35-26
8) Ουόριορς 31-30
9) Κλίπερς 30-31
10) Μπλέιζερς 30-33
11) Γκρίζλις 23-38
12) Μάβερικς 21-40
13) Πέλικανς 19-44
14) Τζαζ 18-44
15) Κινγκς 14-49