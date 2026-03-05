Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Δεν μπόρεσαν κόντρα στους Χοκς οι Μπακς - Διέλυσαν τους Σέλτικς οι Χόρνετς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων στο ΝΒΑ (5/3) και τις βαθμολογίες στις δύο περιφέρειες.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και γνώρισαν βαριά ήττα με 131-113. Την ίδια ώρα, οι Λος Άντζελες Κλίπερς έκαναν… περίπατο ενάντια στους Ιντιάνα Πέισερς (130-107) και οι Σάρλοτ Χόρνετς διέλυσαν τους Μπόστον Σέλτικς με 118-89.

Ακόμη, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς κέρδισαν με 122-114 τους Μέμφις Γκρίζλις, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς με 106-102 τους Γιούτα Τζαζ και τέλος οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν απέναντι στους Νιού Γιόρκ Νικς με 103-100.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Νικς - Θάντερ 100-103

Σέλτικς - Χόρνετς 89-118

Σίξερς - Τζαζ 106-102

Γκρίζλις - Μπλέιζερς 114-122

Μπακς - Χοκς 113-131

Κλίπερς - Πέισερς 130-107

Ανατολική περιφέρεια

1) Πίστονς 45-15

2) Σέλτικς 41-21

3) Νικς 40-23

4) Καβαλίερς 39-24

5) Ράπτορς 35-26

6) Σίξερς 34-28

7) Μάτζικ 32-28

8) Χιτ 33-29

9) Χόρνετς 32-31

10) Χοκς 32-31

11) Μπακς 26-35

12) Μπουλς 25-37

13) Ουίζαρντς 16-45

14) Νετς 15-46

15) Πέισερς 15-47

Δυτική περιφέρεια

1) Θάντερ 49-15

2) Σπερς 44-17

3) Ρόκετς 38-22

4) Τίμπεργουλβς 39-23

5) Νάγκετς 38-24

6) Λέικερς 37-24

7) Σανς 35-26

8) Ουόριορς 31-30

9) Κλίπερς 30-31

10) Μπλέιζερς 30-33

11) Γκρίζλις 23-38

12) Μάβερικς 21-40

13) Πέλικανς 19-44

14) Τζαζ 18-44

15) Κινγκς 14-49