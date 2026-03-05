Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ατλάντα Χοκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και δέχθηκε τεχνική ποινή.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν ακόμα μία βαριά ήττα, αφού οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν με 131-113. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έξαλλος και λίγα λεπτά πριν το φινάλε του ματς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Πιο συγκεκριμένα, δεν μπόρεσε να πάρει το ριμπάουντ και είδε τον Ντάισον Ντάνιελς να κάνει ένα follow. Μετά το καλάθι, πήρε την μπάλα και την πέταξε νευριασμένος στην βάση της ρακέτας.

Φυσικά, μετά από αυτή την πράξη δέχθηκε τεχνική ποινή από τους διαιτητές.

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