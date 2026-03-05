Συγκινητικός Γιάννης αλλά νέα βαριά ήττα για τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλευε μόνος του απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν βαριά ήττα (131-113)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στην δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Οι Μπακς έκαναν εξαιρετική αρχή στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 38-25, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, παρουσιάζοντας το ίδιο κακό πρόσωπο που δείχνουν το τελευταίο διάστημα.

Με επί μέρους 33-41 στη δεύτερη περίοδο, οι Χοκς μείωσαν την διαφορά στους πέντε πόντους (71-66) στην λήξη του ημιχρόνου και έκαναν το προσπέρασμα στην τρίτη περίοδο με επί μέρους 18-32 (89-98).

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και έφτασαν με άνεση στη νίκη, ρίχνοντας τους Μπακς στο 26-34, με τους Χοκς να ανεβαίνουν στο 31-31, αυξάνοντας την βαθμολογική διαφορά από τα «Ελάφια».

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης