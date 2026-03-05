Μεγάλο βήμα εισόδου στο play in tournament από τους Μπλέιζερς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έκαναν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την post season, επικρατώντας των Μέμφις Γκρίζλις με 122-114.

Οι Μπλέιζερς πήραν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Γκρίζλις, διατήρησαν τα ηνία και έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπλέιζερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 30-33 και βρίσκονται σταθερά στην 10η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το play in tournament.

Η νίκη απέναντι στους Γκρίζλις ήταν ιδιαίτερης σημασίας αφού το Μέμφις βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκόρ 23-38, κάτι που σημαίνει ότι οι Μπλέιζερς άνοιξαν την ψαλίδα και απέκτησαν σαφέστατο προβάδισμα.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπλέιζερς, με τον Τζέιλεν Ουέλς να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις έχοντας 24 πόντους.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης