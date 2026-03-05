Οι Σίξερς ίδρωσαν αλλά νίκησαν τους Τζαζ

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς δυσκολεύτηκαν αρκετά για να κάμψουν την αντίσταση των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 106-102.

Οι Σίξερς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 53-48, όμως οι Τζαζ με επί μέρους 29-35 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μπήκαν στην τέταρτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα (82-83).

Οι γηπεδούχοι, όμως έβγαλαν αντίδραση, έκαναν επί μέρους 24-19 και γλίτωσαν το κάζο που θα τους έφερνε σε δύσκολη θέση, πανηγυρίζοντας με κόπο και ιδρώτα τη νίκη.

Ο Τζαμπάρι Ουόκερ με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Κιγιόντε Τζορτζ να ξεχωρίζει για τους Γιούτα Τζαζ, έχοντας 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης