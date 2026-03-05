Μεγάλη νίκη statement των Χόρνετς στη Βοστώνη

Οι Σάρλοτ Χόρνετς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με το επιβλητικό 89-118

Οι Χόρνετς αποτελούν την ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν στην ανατολική περιφέρεια και έφτασαν σε ακόμη μια νίκη statement που δείχνει τις προθέσεις τους για την επιστροφή τους στα playoffs.

Οι «σφήκες» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στους Σέλτικς και έφτασαν με άνεση στη νίκη, αφού δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Βοστωνέζους να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Χόρνετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 32-31 και παραμένουν σε τροχιά εισόδου στα playoffs, αφού απέχουν δύο νίκες από την 6η θέση που δίνει απευθείας το εισιτήριο για την post season.

Ο ΛαΜέλο Μπολ με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Σέλτικς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράουν που είχε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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