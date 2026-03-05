Οι Θάντερ απέδρασαν από τη Νέα Υόρκη με διπλό

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς, επικρατώντας με 100-103.

Οι Θάντερ είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα δέκα πόντων (40-50).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως οι Νικς έκαναν την αντεπίθεσή τους και έφτασαν στην ανατροπή (80-77), όμως οι Θάντερ δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, φέρνοντας το ματς στα μέτρα τους.

Οι φιλοξενούμενοι έκανα επί μέρους 20-26 στην τέταρτη περίοδο, έκαναν την δική τους ανατροπή και έφυγαν αλώβητοι από το Madison Square Garden, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία τους.

O Τσετ Χόλμγκρεν με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς, έχοντας 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

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