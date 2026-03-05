Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι έτοιμος να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ του Αμπντούλ-Τζαμπάρ!

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς απέχει πλέον μόλις τρία καλάθια από το να ξεπεράσει ένα ιστορικό ρεκόρ που ισχύει για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο NBA.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς με τρία εύστοχα σουτ, θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 15.837 εύστοχων σουτ -εκτός βολών- που κατέχει ο θρυλικός Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ευστόχησε σε 8 από τα 12 σουτ του στη νίκη (110-101) των Λέικερς επί των Πέλικανς, φτάνοντας τα 15.835 εύστοχα. Έτσι με δύο, ισοφαρίζει το ρεκόρ. Με τρία εύστοχα σουτ, παίρνει το προβάδισμα μόνος του.

Ο συμβολισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος επειδή περιλαμβάνει δύο παίκτες που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές των Λος Άντζελες Λέικερς.