Λεσόρ για την επιστροφή του: «Ελπίζω να μην παίξω σκ@τά μετά από τόση δουλειά που έχω ρίξει»

Ο Ματίας Λεσόρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και σε διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στα συναισθήματά του μόλις πατήσει ξανά το παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ προ ημερών φιλοξενήθηκε στο podcast «EuroLeague & Friends Global», μιλώντας για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αλλά και το πώς θα νιώσει όταν θα μπει ξανά στο παρκέ για να αγωνιστεί.

«Μόνο ο Θεός ξέρει ποια θα είναι τα συναισθήματά μου, εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω μόνο να μη παίξω σκ*τά (σ.σ. γέλια). Φαντάσου να περιμένω τόσο καιρό για να παίξω και να μην είμαι καλός.

Θα φωνάζουν το όνομά μου στην αρχή κι ίσως με αποδοκιμάσουν στο τέλος (σ.σ. γέλια). Θέλω να βγω στο παρκέ και να αποδώσω. Διαφορετικά θα μου κάτσει βαρύ μετά από τόση δουλειά που έχω ρίξει.

Θα περιμένουν όλοι να δουν το παιχνίδι, δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκ*τά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ματίας Λεσόρ, απαντώντας στην ερώτηση που του τέθηκε από τον Κάιλ Χάινς.

Ο Λεσόρ απάντησε και σε ερώτηση για το τι θα κάνει στην αρχή της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση, απαντώντας: «Στα πρώτα δύο ματς θα κοιτάω πρώτα την πάσα και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα».

Ο Γάλλος σέντερ μίλησε και την συνέχεια της σεζόν, αναφέροντας: «Ελπίζω ότι θα παίξω ξανά με την ομάδα μου, σύντομα. Θα είμαστε μια εξαιρετική ομάδα».

«Το σωστό μέρος για εμένα ο Παναθηναϊκός»

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Ματίας Λεσόρ, αναφέρθηκε και στους λόγους που τον οδήγησαν στον Παναθηναϊκός, τονίζοντας ότι το Τριφύλλι ήταν το σωστό μέρος για την συνέχεια της καριέρας του.

«Παλιά δεν είχα υποχρεώσεις. Ήμουν ελεύθερος. Τώρα με τη γυναίκα και το παιδί, δεν είναι εύκολο να μετακομίζω κάθε χρόνο. Ήθελα να βρω ένα μέρος που θα καθιερωθώ. Ήθελα να έρθω κάπου όπου θα είμαι άνετα και ο Παναθηναϊκός ήταν το σωστό μέρος.

Όλα έγιναν τη σωστή στιγμή. Ήταν σε μια περίοδο που προσπαθούσαν να χτίσουν κάτι που με ενδιέφερε. Κάναμε τη δουλειά την πρώτη σεζόν, αλλά θέλαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω και είμαι χαρούμενος που πολλά παιδιά ανανέωσαν και θα είναι εδώ στα επόμενα 2-3 χρόνια.

Προσπαθούμε να χτίσουμε στην διάρκεια, να μείνουμε μαζί όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει το σώμα μας. Όσο αυτό το γκρουπ είναι εδώ, προσπαθώ να μείνω εδώ όσο μπορώ και όλοι μαζί προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι».

Η δύσκολες στιγμές του τραυματισμού του

Φυσικά, ο Ματίας Λεσόρ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην δύσκολη περίοδο του τραυματισμού του, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε προσωπικό επίπεδο.

«Εκτός παρκέ είμαι διαφορετικός. Στο παρκέ είμαι παίκτης μπάσκετ. Εκτός παρκέ είμαι κανονικός άνθρωπος και θέλω να με αντιμετωπίζουν έτσι. Δεν θέλω να με αντιμετωπίζουν ως μπασκετμπολίστα. Ήταν δύσκολα.

Η γυναίκα μου, με ώθησε ουσιαστικά να είμαι πιο ενεργός στα social media, να είμαι ανοιχτός για την οικογένεια, γιατί ήθελα να τα κρατάω πιο ιδιωτικά. Αλλά ήταν μια καλή περίσταση για να δείξω μια διαφορετική πτυχή του εαυτού μου.

Όλοι βλέπουν τα καλά. Το παιχνίδι, την αγάπη από τους οπαδούς. Δεν βλέπουν όμως αυτά που περνάμε πραγματικά. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να περάσει ένας παίκτης.

Το να μένεις μακριά από τα ματς. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Το πώς αντιδρά το σώμα σου. Το πώς θα νιώσεις. Έχω κάνει εκατομμύρια άλματα στη ζωή μου, σαν και αυτό. Ποτέ δεν προσγειώθηκα έτσι.

Ήταν από τις φορές που δεν ελέγχεις το πώς προσγειώνεσαι. Κι αυτό σε προσγειώνει στη γη και καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Όταν παίζεις, απλώς επικεντρώνεσαι στο παιχνίδι, αλλά ξεχνάς ότι κάθε φορά που πατάς παρκέ, ακόμα και για προπόνηση, είναι ευλογία.

Έχεις μια ευκαιρία ζωής. Ήθελα επίσης να δείξω ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Περνάμε δύσκολα. Ήταν μια ευκαιρία να δείξω τον αντίκτυπο που είχε στην οικογένειά μου, στη γυναίκα, στο παιδί και τους γονείς μου και το πώς το αντιμετωπίσαμε».

Το όνειρο να κάνει οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Μαρτινίκα

Τέλος, ο Λεσόρ μίλησε και για την Μαρτινίκα που έχει γίνει γνωστή στην Ελλάδα εξ αιτίας του, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να δει έναν οπαδό του Παναθηναϊκού στην χώρα καταγωγής του.

«Το να είσαι αθλητής, σου ανοίγει πόρτες, σου δίνει μεγάλες ευκαιρίες. Δεν μπορούσα να βρω την Ελλάδα στον χάρτη όταν ήμουν νεότερος και τώρα κάποιες φορές, ένα ολόκληρο γήπεδο φωνάζει το όνομά μου.

Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ όταν ήμουν παιδί. Όπως είπα, δεν μπορούσα να βρω την Ελλάδα στον χάρτη. Το να ζω αυτή την εμπειρία τώρα, να έχω αυτή την σχέση με τους οπαδούς, να με αγκαλιάζουν με αυτό τον τρόπο, είναι κάτι άλλο.

Πολλοί στον δρόμο με σταματάνε και μου λένε ότι δεν ήξεραν για τη Μαρτινίκα και ότι θέλουν να την επισκεφτούν. Ουσιαστικά έβαλα το νησί μου, στον χάρτη της Ευρώπης. Ελπίζω μια μέρα που θα πάω στη Μαρτινίκα, να δω στην παραλία έναν οπαδό του Παναθηναϊκού, ή της Παρτιζάν».