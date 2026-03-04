Παρθενόπουλος: «Έχουμε πάρει τα μέτρα για ασφαλή ταξίδια, νέο format του χρόνου»

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος, πρόεδρος του Παναθηναϊκού στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας στάθηκε στην ασφάλεια των «πράσινων» και στο νέο format της Euroleague.

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Σε αυτά που είπε ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο αγαπημένος μας coach, το μόνο που θα προσθέσω εκτός από τις ευχές, είναι ότι θέλω να ξέρετε ότι έχουμε λάβει, λόγω αυτού του πολύ δυσάρεστου περιστατικού που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, όλα τα μέτρα και τις προφυλάξεις προκειμένου να έχουμε ασφαλή ταξίδια.

Και επίσης, θέλω να ξέρετε ότι έχουμε στο μυαλό μας και εργαζόμαστε πάνω σε ένα νέο format για τη διοργάνωση για την επόμενη σεζόν, ώστε να προστατεύσουμε την ευημερία των αθλητών. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά σε όλους».